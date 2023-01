FIFA 23 | dal 4 gennaio ritorna il TOTW!

Leggi su imiglioridififa

(Di martedì 3 gennaio 2023) Con la ripresa dei campionati nazionali, dopo la pausa dei mondiali, torna nella modalità Ultimate Team di23 il TOTW, la Squadra della Settimana, composta da alcuni dei giocatori che più si sono messi in evidenza nei giorni precedenti: il TOTW 10 sarà disponibile nei pacchetti a partire dalle 19 di mercoledì 4, come annunciato da EA Sports attraverso un messaggio in game! Per celebrare il ritorno del Team of the Week a tutti gli utenti sono stati forniti punti qualificazione FUT Champions sufficienti per partecipare direttamente ai Play Off e provare a qualificarsi per le Finali FUT Champions. A proposito di “Weekend League”, cambiano i premi FUT Champions come abbiamo spiegato in dettaglio nella nostra guida aggiornata con l’aggiunta in particolare, per tutti i livelli a partire dal 6° di player pick giocatori oro 84+ che andranno ...