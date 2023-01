Feyenoord | il tecnico Slot parla dell'ingaggio di de Vrij

TUTTO mercato WEB

... alimentando l'ipotesi di una dipartita dello Special One verso l'incarico di commissario... Gli eroi di Tirana, sede della finale contro il, in gran parte confermati, affiancati da ...Tirana (Albania) 25/05/2022 - finale Conference League / Roma -/ foto Image Sport nella ... come si spiega nella relazione di bilancio, "alla crescita del valoredei calciatori e ... De Vrij e Wijnaldum al Feyenoord Il tecnico Slot li allontana: "Nomi irrealistici" Il club nerazzurro è destinato a perdere uno dei suoi elementi difensivi la prossima estate, c'è l'incredibile dietrofront da parte di una potenziale pretendente ...Le parole del tecnico sul possibile ritorno a casa del centrocampista giallorosso: "Non possiamo avvicinarci agli stipendi che i giocatori guadagnano ancora nei migliori club" ...