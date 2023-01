“Fermati subito | Nikita” GF Vip 7 | colta sul fatto | il gesto vietato ripreso dalle telecamere

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nel corso dell’ultima puntata in diretta del GF Vip 7,Pelizon è stata severamente rimproverata dagli autori. Haqualcosa che èdal regolamento e quindi è stata immediatamente richiamata all’ordine. Le immagini sono state emblematiche, infatti il video incriminato è statoregistrato e pubblicato su Twitter da un’utente. Lei hacapito di averla ‘fatta grossa’ e ha cercato di rimediare, evitando di incorrere in provvedimenti che potevano essere più duri. Al GF Vip 7Pelizon è stata messa nel mirino della regia per un comportamento non regolare, di cui vi parleremo nei dettagli tra pochissimo. Intanto, problemi si sono registrati anche per Antonella Fiordelisi. Lei è stata infatti fischiata dal pubblico presente in studio, ma durante una sua ...

Quotidiano di Sicilia

Si sonoper qualche istante sul lato destro, a mani giunte, a pregare e rendere omaggio al ...dopo Mattarella, questa mattina a San Pietro sono arrivati il presidente del Consiglio, ...L'attrice ha voluto ricordare i drammatici momenti a seguito dell'incidente stradale...in picchiata fino a toccare l'acqua dell'oceano e siamo rimbalzati fin tanto che non ci siamo, ... Vittoria, tunisino ucciso in discoteca: fermati tre rumeni Proroga in extremis e solo per due mesi per gli infermieri dell’Asp di Ragusa. Il sindacato Nursind guidato da Giuseppe Savasta in una nota commenta il provvedimento last minute dell'azienda sanitaria ...Dopo la lunga pausa per i Mondiali in Qatar, torna la Serie A: si parte forte, con la sfida tra Inter e Napoli. Ecco come arrivano le squadre.