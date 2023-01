Federico Fashion Style sui social | “Non mi nascondo più | presto racconterò tutta la verità” | VIDEO

TGCOM

Leggi anche >Style: 'Non mi nascondo più, a breve dirò a tutti la verità'. Il messaggio criptico sui social Leggi anche > Benedetta Rossi senza pace: 'Mia zia Giulietta ha avuto un ...Style torna a parlare ai suoi follower e anche se ancora in modo piuttosto criptico sembra essere vicino al raccontare una verità , come lui stesso spiega nelle Instagram stories. ... Le lacrime di Federico Fashion Style per la fine del suo matrimonio: "Mi ha lasciato, l'ho scoperto su Instagram" Con l'inizio del nuovo anno Federico Fashion Style ha fatto una criptica e misteriosa confessione ai suoi fan.Federico Fashion Style torna a parlare ai suoi follower e anche se ancora in modo piuttosto criptico sembra essere vicino al raccontare una verità, come lui stesso spiega nelle ...