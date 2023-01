Federica Pellegrini e l' avvertimento a Paola Egonu | ' Oneri e onori'

, l'ex stella del nuoto azzurro ha le idee chiarissime: ecco il suo messaggio per la pallavolista Paola Egonu. L'inizio della sua nuova vita l'ha suggellato con la più bella delle ...'A nulla sono serviti - hanno riferito i tre rappresentanti del comitato - la parola della Federazione nuoto, l'appello di, le 1200 firme in municipio, la proposta concreta di ...Enzo Miccio non è più esile e privo di muscoli, la sua trasformazione fisica è incredibile, la costanza premia il famoso wedding planner che fiero brinda al nuovo anno. Che gran soddisfazione per Enzo ...Federica Pellegrini in luna di miele alle Maldive. La Divina se la gode e rinvia l’idea di un figlio con Matteo Giunta… Tutto bello, bellissimo. Forse per questo il discorso maternità per Federica ...