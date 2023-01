Federica Nargi è troppo sexy alle Maldive | la richiesta sui social | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il 2023 diè iniziato con il botto, la showgirl si conferma in una forma fisica eccezionale. E’ sempre una grande protagonista dei giornali ed è la compagna di Alessandro Matri, l’ex calciatore di squadre molto importanti in Serie A come Juventus, Milan e Lazio. Poi le esperienze anche con Cagliari, Genoa, Fiorentina, Sassuolo e Brescia. E’ stato anche protagonista con la maglia della Nazionale italiana. Dopo il ritiro ha svolto inizialmente un ruolo dirigenziale, dopo l’addio alla Lazio è diventato un volto della televisione come opinionista delle partite., lesonoe Alessandro Matri sono...