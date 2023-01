Fantacalcio | 5 portieri da schierare per la 16ª giornata di Serie A

(Di martedì 3 gennaio 2023) . Il ritorno in campo dopo le feste è sempre imprevedibile: occhio alle scelte. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Primo turno infrasettimanale del 2023 e ritorno in grande spolvero dellaA e del, ormai prossimi a ritornare a pieno titolo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calcio in Pillole

La lunghissima pausa è finita e finalmente torna la Serie A (e il). C'è tanto da dire visto che i giorni di riposo hanno svuotato, anche se non del tutto, ...si apre una 'sfida' traChi lo sostituirà Sono tre iconvocati da Nicola in Turchia: Fiorillo, Micai e Sorrentino ....it per Adnkronos Fantacalcio, i portieri consigliati nella 16ª giornata di Serie A Fantacalcio, 5 portieri da evitare per la 16ª giornata di Serie A. Le ultimissime in vista della ripresa del campionato e del fantacalcio ...Calciomercato Milan, si allungano i tempi per il rientro di Mike Maignan tra i pali. Con Tatarusanu e Mirante acciaccati la dirigenza rossonera ha ingaggiato un nuovo portiere colombiano. Scopriamo ch ...