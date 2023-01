Faida tra trapper | la versione del manager Simba La Rue e Baby Gang | “Eravamo lì per i fatti nostri | siamo stati provocati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nellatrache lo scorso ottobre ha portato a 9 arresti per la sparatoria di via di Tocqueville a Milano, avvenuta all’alba tra il 2 e il 3 luglio, si inserisce anche Marilson Paulo Da Silva,deiLa Rue e, entrambi coinvolti nell’inchiesta. A Fanpage.it Da Silva racconta un’altradei: “lì per i, abbiamo cercato di evitare in qualunque modo lo scontro”. Il Tribunale del Riesame di Milano a ottobre ha disposto la scarcerazione di Da Silva sostenendo che l’indagato ha cercato di evitare e successivamente sedare la rissa né ha mai ...