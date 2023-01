Ex Roma | Borja Mayoral decisivo in Spagna VIDEO

Corriere dello Sport

Dopo gli anticipi del giovedì, prosegue la 15ª giornata di Liga. Tre punti pesanti se li prende il Getafe , che regola 2 - 0 il Maiorca con la doppietta dell'exMayoral , che allontana i madrileni dalla zona caldissima della classifica. Finiscono in parità le sfide tra il Cadice e l' Almeria, con un altro ex giallorosso a segno, Lucas Perez , ...... con il Betis che ha stravinto il proprio girone di Europa League davanti alla, qualificandosi ... Sabaly, Luiz Felipe, Victor Ruiz, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Canales, Rodri;... Liga, Borja Mayoral rilancia il Getafe. Lucas Perez salva il Cadice Nel quindicesimo turno de' LaLiga il Getafe si è imposto per 2-0 contro il Maiorca grazie ad una doppietta dell'ex Roma.Vedat Muriqi si sta togliendo parecchi sassolini dalla scarpa in questa sua seconda avventura nel massimo campionato spagnolo Emarginato dai biancocelesti e abbandonato all’ultimo dal Club Brugge in e ...