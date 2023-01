Ex Inter Sylvinho | UFFICIALE | nuova avventura

Goal.com

, e' stato calciatore di grandi club europei fino al 2011, per proseguire poi come vice ... Tra il 2014 e il 2016 e' stato assistente di Mancini all', per passare a fianco di Tite nella ..., e' stato calciatore di grandi club europei fino al 2011, per proseguire poi come vice ... Tra il 2014 e il 2016 e' stato assistente di Mancini all', per passare a fianco di Tite nella ... Sylvinho è il nuovo ct dell'Albania: l'ex Inter al posto di Reja, è ufficiale L'ex Sampdoria Doriva avrà un nuovo incarico, il brasiliano torna nel mondo del calcio, ecco il comunicato ufficiale.Edoardo Reja, passato nella sua lunga carriera anche dal Lecce nel 1994/1995, non è più l’allenatore della selezione albanese L’Albania cambia commissario tecnico. La federcalcio schipetara ha annunci ...