Ex corteggiatore di Uomini e Donne a C’è Posta Per Te | ecco chi è

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sta per iniziare una nuova edizione di C’èPer Te. Il programma, amatissimo dal pubblico di Canale 5, come sempre, è pronto a raccontare le storie di coloro che, per i motivi più disparati, hanno perso i contatti e si sono allontanati. Maria De Filippi, nei panni di conduttrice e mediatrice, li aiuterà nel processo rappacificazione. Una delle novità principali del cast sarà l’ingresso di un ex protagonista di. C’èPer Te, nel cast anche un exdiC’èPer Te è in grado di regalare mille emozioni. Uno dei momenti più attesi di ogni puntata è la consegna dell’invito per partecipare al programma. È sempre bello, infatti, osservare la reazione dei protagonisti. C’è chi appare perplesso ...