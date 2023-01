Erbamil porta in scena “Artaban | la leggenda del quarto Re Mago”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 3 gennaio 2023) La compagniapropone una serata “fuori programma” durante le festività natalizie, in attesa di riprendere la stagione teatrale il prossimo 14 gennaio, come da programma. L’attore e regista Fabio Comanainun testo scritto da Antonio Catalano dal titolo “, ladelRe”. Un testo comico e poetico che racconta la storia fantastica di un Re(volutamente senza la “i”) che avrebbe voluto unirsi ai tre famosi Magi dell’Epifania per omaggiare il bambino Gesù ma che maldestramente manca l’appuntamento con la Storia ed arriva in ritardo. Ritardo che diverrà però l’occasione di un viaggio, ricco di incontri sorprendenti, grazie ai quali il nostroavrà modo di riflettere sul senso della ...