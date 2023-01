Epifania 2023 a Roma | ecco tutti gli eventi nella Capitale e nel Lazio per festeggiare con i più piccoli

(Di martedì 3 gennaio 2023) La Befana vien di notte, dice la filastrocca… e, dopo Natale e Capodanno,che l’è ormai alle porte esi colora diper accogliere la gioia dei bambini. Se ancora non hai deciso cosa fare il 6 gennaiola lista digliin programma ae nelper concludere al meglio questo periodo di vacanze, fra una scorta di caramelle e allegria. Cosa fare aper l’Per l’si colora diper i più(e non solo), in modo da salutare questo periodo di festività e iniziare a pieno il nuovo anno. Alcune idee per la Befana a ...

Cliomakeup

C'è ancora tempo fino al 15 gennaio per visitare Castagnea, la frazione di Portula diventata il quartier generale della Befana e delle sue fedelissime aiutanti. Per l'si svolgerà un evento importante: verrà, infatti, appesa la calza più lunga d'Italia al campanile della chiesa e, per l'occasione, l'Associazione Amici di Castagnea preparerà polenta concia ...Le vendite di fine stagione inizieranno, quindi, il 5 gennaio, primo giorno feriale antecedente l'. Come da tradizione, in provincia di Cuneo buona parte dei commercianti ha deciso di ... Viaggi last minute Epifania 2023, dove andare Le mete da segnarsi Tema di questa edizione il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace, Nessuno può salvarsi da solo ...Essere al servizio della comunità significa non solo garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini ma anche conoscerne le esigenze ...