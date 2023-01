Enzo Iacchetti da casa a Striscia la notizia | quando tornerà in studio?

(Di martedì 3 gennaio 2023)continua a condurrelada, in smartworking, e molti si chiedonoina condurre insieme a Ezio Greggio? Lo vedremo insu Canale 5 dal 7 gennaio prossimo. Per ora vanno ancora in onda delle puntate registrate con il conduttore che era malato, a causa di una forma influenzale. Sono loro o non sono loro? Cerrrrto che sono loro! ? A tra poco @EzioGreggio ed #enzino? #lapic.twitter.com/ECbG8BXvxa —la(@) December 28, 2022 Gli spettatori, che continuavano a vederecondurre la trasmissione da ...

Corriere della Sera

La prolungata assenza dial bancone di Striscia la Notizia inizia a fare discutere. Ai telespettatori non è sfuggita la lunga assenza del conduttore, che in studio non si vede dalla settimana precedente a ...Da www.liberoquotidiano.itconduce striscia la notizia da casa È ancora a casa. Abituati a vederlo dietro il bancone di Striscia la Notizia, i telespettatori sono sorpresi nel vedere il conduttore ... «Striscia la notizia», ecco perché Enzo Iacchetti conduce ancora da casa Il pubblico di Striscia la Notizia attendeva da mesi il ritorno della storica coppia di conduttori composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Da settimane però, il celebre Tg satirico non vede la pre ...Il conduttore da sabato 7 gennaio tornerà in studio dietro al bancone accanto ad Ezio Greggio Da settimane ormai, Enzo Iacchetti conduce Striscia ...