Enrico Costa sul diritto all’oblio | «Nessuno pretende che le notizie vengano cancellate»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’emendamento sule sulla deindicizzazione dai motori di ricerca degli assolti e dei prosciolti non nasce per caso. Presuppone l’osservazione di un fenomeno che – con la diffusione dell’informazione attraverso web e social network – è cresciuto a dismisura negli ultimi anni e prende in considerazione il fatto che la platea degli interessati non è rappresentata solo da personaggi pubblici, ma anche da persone comuni che per anni hanno dovuto combattere, nello svolgimento delle loro azioni quotidiane, con quel loro nome comparso in un vecchio articolo di un sito web., ex ministro degli Affari regionali, attualmente deputato di Azione, ha portato avanti questa iniziativa da tempo, almeno dall’aprile del 2021. Quando si è trovato di fronte il testo della riforma della giustizia firmata da ...