Energia | Pichetto “Al lavoro per stoccaggi prossimo inverno”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 3 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Lavoriamo per un anno speriamo di messa in sicurezza del sistema. La preoccupazione che ho è crearesufficienti a garantire il”. Lo ha detto il ministro per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, GilbertoFratin, ai microfoni di Zapping su Radio1 Rai.“Credo che con l’accordo sul price cap si siano create condizioni per evitare esplosione dei prezzi – ha aggiunto – Abbiamo avuto unparticolarmente mite e abbiamo consumato circa 5 miliardi di metri cubi di gas in meno”. Il ministro ha poi spiegato che “un elemento che ci porta a vedere ilanno con qualche speranza in più è che si sono differenziate le fonti di approvvigionamento: Algeria, il Tap dall’Azerbajan che ci porta oltre 10 miliardi di metri cubi di gas. Sui ...