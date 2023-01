Energia | Pichetto “Al lavoro per stoccaggi prossimo inverno”

(Di martedì 3 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Lavoriamo per un anno speriamo di messa in sicurezza del sistema. La preoccupazione che ho è crearesufficienti a garantire il”. Lo ha detto il ministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica, GilbertoFratin, ai microfoni di Zapping su Radio1 Rai.“Credo che con l'accordo sul price cap si siano create condizioni per evitare esplosione dei prezzi – ha aggiunto – Abbiamo avuto unparticolarmente mite e abbiamo consumato circa 5 miliardi di metri cubi di gas in meno”. Il ministro ha poi spiegato che “un elemento che ci porta a vedere ilanno con qualche speranza in più è che si sono differenziate le fonti di approvvigionamento: Algeria, il Tap dall'Azerbajan che ci porta oltre 10 miliardi di metri cubi di gas. Sui ...

Energia Oltre

... GilbertoFratin , come prima dichiarazione dopo il giuramento aveva puntualizzato che si sarebbe mosso "nel solco di quanto fatto finora soprattutto in termini di" da Mario Draghi e ...Senza questo apporto, come ha ricordatoFratin, ci sarebbero 'enormi problemi per il nostro Paese'. LA SFIDA DELL'HUB L', che ha fatto un pieno di contratti per ottenere in giro per il mondo,... Energia, Pichetto: trovare nuove aree per fonti rinnovabili ROMA (ITALPRESS) – “Lavoriamo per un anno speriamo di messa in sicurezza del sistema. La preoccupazione che ho è creare stoccaggi ...Da maggio, via libera agli aumenti di prezzo di luce e gas nel caso di contratti arrivati a scadenza, questione al centro della battaglia tra operatori e ...