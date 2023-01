Empoli | Zanetti | 'Bajrami e Baldanzi possono convivere Fazzini? Non mi sorprendono le parole di Mancini'

Sport Mediaset

Il tecnico dell', Paolo, ha parlato alla vigilia del match di ripresa del campionato contro l'Udinese. Ecco le sue parole: 'Sicuramente è un'incognita per tutti, posso dire come l'abbiamo gestita noi. ...Conferenza stampa, l'allenatore dell'parla alla vigilia della sfida contro l'Udinese: le sue dichiarazioni Paolo, allenatore dell', ha così parlato in conferenza in vista del match con l'Udinese. RIPRESA - "Sicuramente è un'incognita per tutti, posso dire come l'abbiamo gestita noi. Non ci siamo ... EMPOLI, ZANETTI: "CAPUTO HA QUESTA MAGLIA TATUATA ADDOSSO" - Sportmediaset Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato della sfida con l’Udinese nella conferenza stampa della vigilia: “L’Udinese è forte, storicamente è una squadra costruita con grande fisicità abbinata ..."Caputo lo abbiamo voluto fortemente, per tanti motivi, sia il club, sia l'area tecnica. Per il giocatore parlano i numeri, e ha una caratteristica ...