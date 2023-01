Elodie | il selfie senza pantaloni è virale | Che gambe

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ai fan dinon è di certo sfuggita la foto della loro beniamina: avete visto ilche si è scattata? La cantante è, guardate chepazzesche. Sempre più spesso al centro dell’attenzione, l’artista ha attirato tutti gli sguardi su di sé in particolare per quanto riguarda un’immagine apparsa sul web. L'articolo, ilChechemusica.it.

Tag24

Oggi, quando il suo nome è già comparso nella grande lista dei Big di Sanremo 2023 , quando abbiamo visto ilscattato insieme a, scopriamo finalmente il titolo del nuovo disco. Il ...e Andrea Iannone,(hot): cosa è successo sotto le coperte nella 'notte di fuoco' Sanremo 2023, la lista ufficiale degli artisti in gara. L'annuncio di Amadeus, la sorella Fey si ... Elodie e Iannone indispettiscono i fan: negati autografi e selfie Pronta per inaugurare un nuovo anno ricco di sorprese ed emozioni, la cantante romana ha celebrato i primi piccoli grandi traguardi del brano "Ok. Respira" con un paio di adidas dalle note retro ...Bad Bunny fan nel pieno di un dibattito, a causa del gesto dell’artista. Un vero e proprio ciclone mediatico è esploso dopo che il rapper ha g ...