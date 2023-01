Elly Schlein perde consensi | nel Pd giovani e sinistra pronti a virare verso Bonaccini

Il Tempo

... il riformista Stefano Bonaccini , la movimentista. Con il bilancino che nelle ultime ore, almeno stando ai rumors dei capi - corrente, inizia a pendere verso il primo. Crescono infatti ...A chi gli chiede se c'è qualche candidato, tra gli altri tre in campo, ai cui temi si sente più vicino, Cuperlo risponde: "Ho stima e amicizia per Stefano Bonaccini,e Paola De Micheli . ... Pd, inizio anno choc: il big punta su Elly Schlein. Salta lo schema delle correnti Au revoir, Elly. Il Congresso del Pd si avvicina e le placche tettoniche delle correnti dem iniziano a muoversi intorno ai due volti del derby emiliano-romagnolo per la segreteria: il ...PALERMO – Anno nuovo, segretario nuovo. Si scaldano i motori in vista del congresso costituente del Pd e i siciliani si posizionano puntando le loro fiches. Le candidature alla segreteria nazionale so ...