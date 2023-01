Elisabetta Gregoraci | fisico mozzafiato in bikini | le ‘bombe’ esplodono

(Di martedì 3 gennaio 2023) Corpo stupendo e bellezza che lascia tutti senza parole,in costume mostra curve spettacolari, è davvero uno schiantocon la sua spettacolare bellezza ha infiammato non poco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

OGGI

Di cosa si tratta Sono state pubblicate alcune foto della popolare presentatrice di Pomeriggio Cinque in compagnia del noto imprenditore, che è stato per anni il marito di. I ...Negli occhi c'è quella luce speciale, quella di chi sta trascorrendo delle giornate meravigliose. E del resto, se ci si pensa, è proprio così:sta vivendo delle bellissime vacanza: prima in Kenya con la famiglia, l'ex compagno Briatore e il loro figlio, ora con Giulio Fratini a Dubai . E lui è anche apparso nelle storie ... Elisabetta Gregoraci vola a Dubai dal fidanzato Giulio Fratini, dopo il Natale con Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci nelle ultime ore si è fatta vedere sui suoi social con il nuovo fidanzato Giulio Fratini.Elisabetta Gregoraci è in vacanza a Dubai con il nuovo compagno e non si nasconde più: il video di coppia su Instagram ...