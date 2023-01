Elezioni regionali | indicazioni per il voto a domicilio nel Comune di Nettuno

(Di martedì 3 gennaio 2023)– Dal 3 gennaio 2023 al 23 gennaio 2023 gli elettori affetti da infermità possono presentare richiesta presso l’Ufficio Elettorale deldiper avvalersi del diritto diin occasione delleche si terranno il 12 e 13 febbraio 2023. In particolare, il diritto è previsto per: gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dalper agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili; gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne ...

Movimento 5 Stelle

... Conte evita ogni accordo con il Pd e decide di andare in solitaria alle, candidando a ... quindi per lui gli assessori(a maggior ragione se nella Capitale) sono un problema, non una ...... che non ha timore di polemizzare: nella stessa occasione, ha portato anche dure critiche alla Regione sul tema dei rifiuti e delle prime convocazioni degli Egato , sospese fino a... Elezioni regionali 2023: votazioni autocandidature – Movimento 5 Stelle Ricordo che, da assessore regionale all’Agricoltura ... della volontà di Del Bono di nominare i vertici in scadenza una manciata di giorni prima delle elezioni «È inaccettabile. Del Bono ha chiesto a ...Mercoledì mattina 4 gennaio dalle 10, 30 alle ore 13 al banchetto di Unione Popolare, in piazza Stradivari, zona Spazio comune, sarà presente Mara Ghidorzi candidata presidente alla Regione per la lis ...