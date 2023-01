Elezioni regionali | Francesco Rocca presenta la sua candidatura alla presidenza del Lazio

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma – Sostegno da tutto il centrodestra per ladidella Regione. Lo conferma lo stesso ex presidente della Croce Rossa, nella conferenza stampa di palazzo Ripetta, dove parla di unache “avviene in un contesto di affetto e simpatia”. “Le chiacchiere sulle divisioni interne io non le ho sentite, ho avuto sostegno da tutti”, ha detto l’ex presidente della Croce rossa. “Tra pochi giorni presenteremo il programma, stiamo lavorando h24. Sarà un programmi chiaro, misurabile dai cittadini, non faraonico perché dobbiamo essere concreti. La responsabilità sarà uno dei fari che guiderà la mia azione di governo ma anche competenza e merito”, ha aggiunto.ndo la sua campagna elettorale, ...

ROMA - Il manager della sanità, come lui stesso si è definito, è pronto a conquistare la Regione Lazio in occasione delle elezioni del 12 e 13 febbraio. La corsa di Francesco Rocca, romano, classe 1965, ex presidente nazionale della Croce Rossa e della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna ... L'ex presidente della Croce Rossa si presenta: le idee, il programma e le prime ipotesi per gli assessori della giunta, da Ghera ad Angelilli e Santori ... «Un mese fa presentavamo la sfida, vorrei far riflettere tutti ma soprattutto gli amici giornalisti che scrivono da Roma. Un mese fa mi dicevano che correvo per arrivare secondo, ma la sfida ora è arr ...