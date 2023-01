(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il virologo Fabriziopotrebbe essere il nuovo assessoredella Regione. O almeno questo è il suo auspicio, in caso di vittoria di Pierfrancesco Majorino alle prossimeregionali: “Si, credo di volerlo”, dice a margine della presentazione della lista ’Patto civico per Majorino presidente’, a Milano. “Mi pare un qualcosa che completa la mia carriera nell’ambito dellapubblica, dell’operatività dei servizi sociali, nella, ma anche nell’ambito del volontariato, che – sottolinea – è la mia passione da 40 anni”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

... europea e sostenibile, perché dopo 28 anni laha bisogno di cambiare, ma in una ... Pierfrancesco Majorino, che ha chiarito subito come ledel 12 e 13 febbraio siano di fatto un ...Lacome laboratorio della sinistra che sarà. Un test fondamentale, quello delle regionali del ... Tra tante incertezze, una solida convinzione: il risultato dellelombarde inciderà, in ... Elezioni Lombardia, Pregliasco: "Vorrei fare l'assessore alla sanità" L'ex presidente della Croce Rossa annuncia che nei prossimi giorni arriverà il programma. "Ma chi si aspetta qualcosa di faraonico resterà deluso". Fdi, Lega e Fi in coro: "È l'uomo giusto" ...(Adnkronos) - Il virologo Fabrizio Pregliasco potrebbe essere il nuovo assessore alla sanità della Regione Lombardia. O almeno questo è il suo auspicio, in caso di vittoria di Pierfrancesco Majorino a ...