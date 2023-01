Elena Marangoni | Ceo di Ims | esprime la propria soddisfazione in merito alla visita ispettiva di Aifa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Milano, 3 gennaio 2023) - A seguito di unadurata 3 giorni, IMS - azienda che lavora nel campo delle micronizzazioni per il settore farmaceutico da quasi 50 anni –ottimismo per la possibilità di ottenere per la nona volta la certificazione GMP Milano, 3 gennaio 2023 - La qualità è essenziale, soprattutto quando si applica ad aziende che operano nel campo farmaceutico e che riguardano la salute di tutti i cittadini. Se riuscire ad ottenere una certificazione di qualità è un passo importante per qualsiasi azienda – a maggior ragione per un'azienda che lavora nel settore farmaceutico, riuscire a mantenere la certificazione nel corso del tempo, coinvolgendo tutte le persone che lavorano all'interno dell'azienda, diventa ancora più importante e motivo di orgoglio. Per questo motivo IMS, azienda che lavora nel ...