Ecco come sarà gestito il Covid d' ora in poi | la svolta storica

(Di martedì 3 gennaio 2023) Non è più necessario un tampone negativo per uscire dalla quarantena del. Anno nuovo, nuove disposizioni. Quelle, nello specifico, appena dettate dal ministro della Sanità Orazio Schillaci e oggetto di una circolare resa nota nelle scorse ore. Chiariamolo subito perché altrimenti rimaniamo impantanati in una discussione infinita: vale solo per gli asintomatici. Per chi non ha febbre, non ha dolori, al massimo qualche starnutocon l'influenza., appunto: l'influenza. Perché il paragone è esattamente questo: salvo i casi più gravi, salvo quel malessere generale che ti fa stare a letto, sotto le coperte, con la bolla dell'acqua calda e la tachipirina sul comodino, chi è che si metteva (o si mette, a maggior ragione oggi) in quarantena per il raffreddore stagionale? Siamo onesti, nessuno. E non è che sul fronte influenzale ...