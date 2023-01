È un clochard polacco l’accoltellatore della giovane israeliana a Termini | caccia all’uomo in tutta Roma

Corriere Roma

Si tratta di un senza fissa dimoradi 24 anni, Aleksander Mateusz Chomiak, nato a Grudziadz,... Gli investigatori, fin dalle prime battute, avevano seguito la pista deiche frequento lo ...L'altra pista battuta dagli inquirenti porta invece a un, uno dei tanti che gravitano quotidianamente nella zona della stazione, che avrebbe aggredito Abigail dopo un suo "no" alla ... Ragazza accoltellata a Roma Termini, identificato l'aggressore: è un giovane clochard polacco. Si chiama Aleksander Mateusz Chomiak, ricercato per furto Ricercato in tutta Roma, ma anche fuori dalla Capitale, l'aggressore della turista israeliana accoltellata alla stazione Roma Termini ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...