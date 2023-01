“È stato Signorini” GF Vip | Edoardo e Antonella | il pubblico nota e s’infuria “Ecco cosa fa”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 gennaio 2023) TraFiordelisi eDonnamaria gli scontri e i litigi si ripropongono anche durante la puntata del 2 gennaio del GF Vip. E a farne le spese è… Alfonso Signornini. Vale la pena fare un riepilogo di quanto accaduto per capire il motivo per cui ilsi è scagliato contro il conduttore. Ormai la storia tra i due vipponi sembra aver imboccato un vicolo cieco. Le discussioni sono all’ordine del giorno e la spadista si scontra spesso con i suoi compagni d’avventura. Donnamaria non no può più di questi atteggiamenti e si è detto stufo di prendere continuamente le difese di Fiordelisi, che potrebbe evitare tranquillamente tante scomode situazioni. La situazione è diventata rovente quandoha fatto sì chesi confrontassero. “Con ...