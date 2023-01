È stato identificato l' aggressore della donna accoltellata a Termini

Leggi su agi

(Di martedì 3 gennaio 2023) AGI - Èl'uomo che, la sera del 31 dicembre scorso, ha accoltellato per tre volte una turista israeliana di 24 anni alla stazionedi Roma. Si tratta di un cittadino polacco. Lo apprende l'AGI da fonti investigative. Le parolemadre "Mia figlia Abigail ora sta bene ma è sotto choc, non vuole parlare di ciò che è successo a San Silvestro alla Stazionee rivivere quei momenti": lo ha dichiarato la mammaturista israelianal'ultimo dell'anno, intervista dal Corriere nella Cronaca di Roma. Laha visitato la figlia al Policlinico Umberto I dove è ricoverata nel reparto Chirurgia d'urgenza per le tre coltellate ricevute, in condizioni stabili e gravi ma non in pericolo di vita. Da Israele ...