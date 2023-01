E' shearling mania!

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nel cuore della stagione fredda, il montone da donna, corto o lungo, vero o finto, soprattutto in nuance marrone, si impone nel guardaroba con il suo fascino cocoon in stile vintage. In versione capospalla oppure modello gilet smanicato, ma anche come accessorio peluche elegante grazie alle sue classiche tonalità invariabilmente chic. Inverno 2023: tendenza montone guarda le foto Inverno 2023: il montone da donna Caldo, morbido, versatile. La giacca di montone da donna, è un pezzo chiave intramontabile adatto a tutte le età. I modelli di tendenza per l’inverno 2023 restano fedeli alle silhouette ...

Io Donna

... desiderabili piumini, giacche, passamontagna e leggings ad alto tasso di stile. Ai piedi... i capi must per una vacanza di fine estate in montagna Lo sci in chiave low cost Laski ...Lato texture via libera a cashmere e pelliccia,e pelle, tutto realizzato in maniera leggerissima. Le sneakers sono rialzate e i platforms in gomma. La F rovesciata di Fendi First si impone ... In pista con stile. Le collezioni sci più belle per l'Inverno 2022/2023