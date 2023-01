E’ morto Fred White | batterista degli Earth Wind & Fire

Leggi su italiasera

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Addio a, il: ha contribuito ai ritmi di successi indimenticabili della leggendaria band funk come “September”, “Let’s Groove”, “Shining Star” e “Boogie Wonderland”. E’il 1 gennaio all’età di 67 anni e l’annucio della scomparsa è stato dato dal fratello e compagno di band, il bassista Verdine, attraverso un post su Instagram, senza tuttavia precisare le cause del decesso: “La nostra famiglia piange la perdita di un suo membro, una persona straordinaria e di talento: il nostro amato fratelloerick Eugene ‘die’. Si unisce ai nostri fratelli Maurice, Monte e Ronald in cielo e ora ...