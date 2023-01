E’ morto Alessio Buonocore | il tifoso del Napoli vittima di cyberbullismo

(Di martedì 3 gennaio 2023) Un lutto riguarda da vicino il mondo del calcio, proprio alla vigilia della ripresa del campionato di Serie A. E’, giovanedelin passato di. Il 16enne lottava contro un brutto male. I funerali si sono tenuti questa mattina, martedì 3 gennaio, alle ore 10.30, alla chiesa di Sant’Erasmo. Era statodi insulti nel 2018, durante una partita contro il Sassuolo.era stato preso di mira per la sua forma fisica, dopo essere entrato in campo durante-Sassuolo con il gruppo dei bambini che accompagnavano i giocatori all’ingresso in campo. Considerato troppo ‘grasso’, la sua storia aveva scatenato tante reazioni e discussioni. Il ...

