“È la realtà” Feltri torna alla carica sulla Murgia

(Di martedì 3 gennaio 2023) È ormai scontro tra Vittorioe la sinistra progressista. Dopo il discusso tweet di pochi giorni fa, in cui il direttore editoriale di Libero definiva Michela“brutta come un orco“, tra le giornaliste a scagliarsi contro vi è stata soprattutto Chiara Valerio, dalle colonne de La Repubblica. Secondo quest’ultima, infatti, lo scherno disarebbe addirittura un metodo fascista. Anzi, “il sintomo di un clima culturale a cui io do il nome di squadrismo”. Per approfondire: “brutta come l’orco”. Bufera su(che risponde) Gesù bambino, Veneziani smonta la “teologa”choc: “Meloni come la Camorra: perseguita Saviano” Un commento durissimo che ha portato l’ex direttore de Il Giornale a prendere le proprie difese in un pezzo di oggi, ...