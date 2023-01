È già partita la folle campagna anti-presidenzialismo

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 3 gennaio 2023) Chi scrive non è un costituzionalista, e soprattutto ringrazia di non esserlo mai diventato da allievo di Gaetano Azzariti, docente alla facoltà di Giurisprudenza della Sapienza (quel covo di libertà, per intenderci, che impedì a Ratzinger di tenere una lectio magistralis e a Capezzone di presentare un libro). Dicevamo: chi scrive non è un costituzionalista, però oggi l’intervista dell’illustrissimo professorissimo sul progetto didel governo Meloni è qualcosa di inimitabile. In senso negativo, ovviamente. Partiamo da titolo e sommario, di cui il nostro non è direttamente colpevole ma che risulta per una volta fedele al contenuto: “Evitiamo giochi da apprendisti stregoni, colsi rischia l’autocrazia”. E a seguire: “Il sistema funziona solo con grandi contrappesi di potere. Ispirarsi al modello francese? Inseguendo ...