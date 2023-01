Corriere dello Sport

ha infatti deciso di donare all'Archivio Storico della Roma la sua medaglia da Campione del Mondo . La medaglia quindi resterà dentro le mura del Fulvio Bernardini, dove Paulo si allena con i ......insieme a(atteso prima di Capodanno) del mercato estivo. Ma non basta. Per questo la Roma ha riallacciato i rapporti col Sassuolo per arrivare a Frattesi con 6 mesi di anticipo. Un... Dybala, il regalo Mondiale alla Roma: è una dichiarazione d'amore ROMA - Una dichiarazione d'amore alla Roma, non c'è che dire. Il gesto di Paulo Dybala ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, convinti che la Joya sia più che felice di stare a Roma e di voler proseguire ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...