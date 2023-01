(Di martedì 3 gennaio 2023)è tornato e non vede l'ora di riprendersi ladopo il trionfo mondiale con la sua Argentina. I tifosi giallorossi lo riabbracceranno (come è ormai piacevole abitudine) in massa all'Olimpico ...

Corriere dello Sport

è tornato e non vede l'ora di riprendersi la Roma dopo il trionfo mondiale con la sua Argentina. I tifosi giallorossi lo riabbracceranno (come è ormai piacevole abitudine) in massa all'Olimpico ...Per noi le grandi operazioni di mercato di gennaio sono il ritorno die di Wijnaldum'. Sul ... Ha unaper liberarsi, un ingaggio di 4 milioni. La Roma ha investito tanto su di lui, ... Dybala e la clausola d'uscita: a quanto può salire il suo stipendio. La Roma si muove Paulo è carico e pronto a riprendere la corsa in giallorosso. Tiago Pinto è chiamato a blindare quanto prima sia lui che Mourinho ...È da quel maledetto 9 ottobre che la tifoseria lo aspetta. Calendario alla mano, sono trascorsi 87 giorni. Un'eternità ...