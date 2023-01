Durante controllo in casa lancia droga nel camino

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 3 gennaio 2023) I poliziotti del Commissariato di Grottaglie, nel comune di Villa Castelli in provincia di Brindisi, hanno tratto in arresto 54enne in quanto presunto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di mirata attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Squadra Investigativa del Commissariato ha notato gli anomali movimenti di un noto assuntore abituale di sostanza stupefacente il quale, ad intervalli regolari, si recava con la sua auto fuori città per poi tornarvi dopo poche ore. Al fine, quindi, di escludere l’ipotesi di un eventuale approvvigionamento di sostanza stupefacente, magari nella periferia di Grottaglie, i poliziotti hanno deciso di seguirlo per arrivare presso un’abitazione sita nell’agro di Villa Castelli. Dall’immediata osservazione dello stato dei luoghi, ...