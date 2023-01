Dove e com' è nato l' attacco di Capodanno di Kiev

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’ucraino diagli edifici adibiti a caserme per le forze russe nella città occupata di Makiivka avrebbe causato l’uccisione di 63 soldati, non di oltre 400 come riportato da fonti di. Propaganda a parte, si tratta di uno dei più sanguinosi attacchi subiti dalle forze del Cremlino in questa guerra. Secondo quanto riferito dai media russi a colpire sarebbero stati quattro missili ad alto potenziale diretti verso quella che è era fino a quel momento la base di schieramento temporanea della città, un edificio scolastico che si trovava vicino a un deposito di munizioni e a uno di armi. E altri due missili sarebbero stati abbattuti dalle difese aeree russe. Se tutto questo fosse vero gli ucraini sarebbero riusciti nell’impresa sfruttando certamente l’opera di spie ben posizionate e grazie alle caratteristiche di ...

Il Sole 24 ORE

Ronaldo, la diretta della conferenza su Tuttosport."Mi sento veramente bene, sono contento ... in aggiornamentovedere la presentazione di Ronaldo: streaming e diretta tv La presentazione è in ...... ovvero a Santosanche lui ha indossato la maglia con il numero 10, lo stesso che Pelé non ha ... Pelé è Eterno,'è scritto anche sulle magliette che gli ambulanti vendono nei pressi dell'... Fisco, dalle tre aliquote Irpef al quoziente familiare: ecco da dove riparte la riforma Arriva in tv il 3 gennaio 2023 Sister Act con Whoopi Goldberg che a distanza di trent’anni è ancora un film cult e i luoghi delle sue riprese ...Il dolore dei famigliari di Davide Ferrerio, il 21enne bolognese aggredito l’11 agosto scorso in Calabria per uno scambio di persona e tenuto in ...