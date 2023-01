Donbass | colpito anche un deposito di munizioni russe Kiev festeggia | «Liberato il 40% dei territori occupati da febbraio» – Il video

(Di martedì 3 gennaio 2023) Continua l’offensiva delle forze armate ucraine nel, occupato dai russi. Dopo il bombardamento di Capodanno ai danni di una scuola trasformata in caserma russa nel Donetsk, che avrebbe provocato centinaia di vittime tra i soldati di Mosca, il 2 gennaio le truppe dihanno fatto esplodere undiappartenente alla Federazione nel centro urbano di Svatove, nel Lugansk. A riferirlo è stato il governatore in esilio dell’Oblast’ occupato, Sergy Gaidai, che sui canali social ha pubblicato unin cui si vede il momento esatto dell’esplosione. «I russi stavano portandoa Svatove occupata da circa due settimane. Le forze armate dell’Ucraina hanno aspettato e quando i soldati russi sono arrivati alla base hanno fatto esplodere l’edificio. Il magazzino ...

