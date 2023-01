Domatore aggredito da tigre | ' tornerei stasera nella gabbia'

(Di martedì 3 gennaio 2023) "Tornerò sicuramente a fare il, con le tigri. Lo farei anchese non fossi ancora in ospedale". La voglia di tornare nel suo mondo è tanta. Ivan Orfei, ildi 31 anni...

Corriere del Mezzogiorno

"Tornerò sicuramente a fare il, con le tigri. Lo farei anche stasera se non fossi ancora in ospedale". La voglia di tornare nel suo mondo è tanta. Ivan Orfei, ildi 31 annida una tigre (che ha otto anni) il 29 dicembre scorso a Surbo (Lecce) durante l'esibizione al circo, ne parla dal letto dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è ...Così Lino Orfei , papà di Ivan , il31enne del circo "Amedeo Orfei"da una tigre la sera del 29 dicembre durante una esibizione a Surbo (Lecce). Il momento dell'aggressione è ... Ivan Orfei, il domatore aggredito dalla tigre: «Così mi sono salvato, sui social mi augurano la morte» Mio figlio è in ospedale, sta benissimo, uscirà domani molto probabilmente. Ha solo qualche ferita ma gli è andata bene. La tigre che l'ha aggredito voleva solo giocare, lui gioca spesso con quell'ani ...L’addestratore 31enne del circo Amedeo Orfei, aggredito durante uno show a Surbo il 29 dicembre, sta meglio e presto tornerà a casa ...