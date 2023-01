Domatore aggredito da tigre | Orfei ' sta bene | è stato graziato'

(Di martedì 3 gennaio 2023) "Mio figlio è in ospedale, sta benissimo, uscirà domani molto probabilmente. Ha solo qualche ferita ma gli è andata. Gli sbagli in gabbia si pagano, come i movimenti sbagliati. Lache l'ha ...

Corriere del Mezzogiorno

Così all'ANSA Lino Orfei, papà di Ivan, il31enne del circo 'Amedeo Orfei'da una tigre la sera del 29 dicembre durante una esibizione a Surbo (Lecce). Il momento dell'aggressione ...Parla ildalla tigre: la mia gamba le ha fatto gola, forse anche solo per gioco. Sono pronto, appena i medici me lo consentiranno, a tornare in gabbia. Ivan Orfei, il domatore aggredito dalla tigre: «Così mi sono salvato, sui social mi augurano la morte» "Mio figlio è in ospedale, sta benissimo, uscirà domani molto probabilmente. Ha solo qualche ferita ma gli è andata bene. Gli sbagli in gabbia si pagano, come i movimenti sbagliati. (ANSA) ...Deve continuare a sottoporti a cure antibiotiche con farmaci disponibili soltanto in ospedale, “altrimenti a quest’ora sarei già tornato a casa”, afferma Ivan Orfei, il 31enne domatore aggredito da un ...