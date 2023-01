LA NAZIONE

Giovedì 5 gennaio l'evento straordinario organizzato dalle associazioni per incentivare alla donazione di ......porteranno simbolicamente un proprio calzino potranno riempirlo gratuitamente con snack e, ... alla possibilità di incontrare davvero la cara vecchina pronta a regalaree caramelle e far ... Dolci e gadget dalla calza della Befana per i donatori al Centro trasfusionale Siete stanchi dei soliti dolcetti, e non volete inondare i vostri bambini con troppi dolci Ecco dieci idee per una calza della Befana alternativa.Evento solidale per responsabilizzare all’importanza del riuso e riciclo per la sostenibilità ambientale, con tante giochi, attrazioni e sorprese. 6 ...