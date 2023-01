Doctor Strange 2 | il video dal dietro le quinte svela un personaggio misterioso

Leggi su screenworld

(Di martedì 3 gennaio 2023) Undalledi2 recentemente pubblicato hato unche è stato tagliato dal film.nel Multiverso della Follia ha incassato 985 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ottenuto recensioni generalmente positive da parte di critica e pubblico, in particolare per i suoi personaggi multiversali, uno dei quali non è stato mai reso noto. Il sequel del Marvel Cinematic Universe ha visto lo stregone di Benedict Cumberbatch collaborare con il Wong di Benedict Wong per cercare di proteggere la giovane America Chavez dalla Wanda di Elizabeth Olsen, ora in veste di Scarlet Witch, desiderosa di impadronirsi dei poteri di America per potersi riunire ai suoi ...