Divieto di ingresso! Luoghi bellissimi ma inaccessibili. Uno anche in Italia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 3 gennaio 2023) Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di visitare deinel mondo ma non accessibili? Diremmo, tutti noi! Eccezion fatta per un ricercatore, uno scienziato o un ufficiale militare. Altrimenti restano vietati al pubblico in generale, il che aggiunge loro un ulteriore alone di mistero. S, ma perchè restanoall’uomo? Semplice: o perchè sono siti estremamente fragili, o perchè questisono così pericolosi che terrorizzerebbero i potenziali visitatori. E uno di questi si trova in. Ma quali sono? Noi ne abbiamo scovati 3. Archivio Apostolico Vaticano Iniziamo con questo, il quale aveva in origine un altro nome: Archivio Segreto Vaticano. Funziona da spazio di archiviazione per numerosi documenti relativi alla Chiesa cattolica. Con alcuni documenti ...