Diritto all’oblio e diritto di cronaca possono convivere? L’opinione di Pablo Trincia

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 3 gennaio 2023) La riforma Cartabia, tramite un emendamento del deputato di Azione Enrico Costa, ha potenziato ilcosì come lo abbiamo conosciuto finora. In breve: a partire dal 1° gennaio 2023, dopo l’entrata in vigore della riforma della Giustizia, ilè cambiato come segue: nei tre giorni successivi alla chiusura favorevole di un processo o procedimento penale, la persona interessata avrà la possibilità di ottenere un procedimento di deindicizzazione dalla cancelleria del giudice che lo ha assolto – decisione che punta a garantire la rapidità dell’emissione del provvedimento richiesto -. Cosa comporta questo nel lavoro di un giornalista che fagiudiziaria e inchiesta? Se prima bisognava passare per un giudice andando ad esercitare il ...