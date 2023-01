Diocesi Benevento | i riti di suffragio per il Papa emerito Benedetto XVI

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn tutte le chiese parrocchiali e nei santuari dell’Arcisi celebri una Santa Messa diper il Pontefice defunto. Si raccomanda di: – indossare i paramenti di colore viola; – utilizzare uno dei formulari previsti per il Pontefice defunto (Messale Romano, pp. 976-977); – scegliere le letture dal Lezionario delle Messe rituali (pp. 805-894); – ricordare ilXVI al memento dei defunti; – concludere con la benedizione solenne delle celebrazioni per i defunti (Messale Romano, p. 471). – inserire almeno una intenzione nelle preghiere dei fedeli per il defunto. Altre indicazioni: – Sino al giorno dei funerali, in tutte le Messe alla Preghiera dei fedeli, si faccia almeno una intenzione per il ...