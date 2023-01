anteprima24.it

"Caro, da non politico, nel febbraio 2022, ho accettato questa nuova sfida per apportare il mio ... con un po' di rammarico rassegno formalmente le miedalla carica di assessore ...Si dimette ilGaetano Di Bernardo (nella foto), dopo 15 minuti circa, rassegnano leanche 9 dei 16 consiglieri. Finisce così, com'era accaduto per la prima, anche la seconda consiliatura a guida ... Dimissioni sindaco e 9 consiglieri, commissario a Grumo Nevano A Grumo Nevano si dimette il sindaco e nove consiglieri su 16: si tornerà a votare, ma intanto arriva la nomina del viceprefetto Anna Nigro a commissario ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...