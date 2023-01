Dieta digiuno intermittente dei Vip è ‘inutile e dannosa’ | i motivi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il potere dei Vip, dall’alto della loro popolarità, è quello di lanciare mode su tutti i campi: dall’abbigliamento al life style in generale, passando per business e perfino diete. I Social hanno senza dubbio fatto da cassa di risonanza a tutto ciò, ma i rischi dietro l’angolo non mancano. Come quelli relativi alladel L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

La Gazzetta dello Sport

... che prevedono un periodo didi 24 ore degli insetti per consentire lo svuotamento ... "Mangi pure gli insetti chi ha voglia di esotico, ma è un gioco in malafede promuoverli per una...Ho poi scoperto il potere dellabiblica (basata su alimenti non trasformati, prevalentemente ... Non immediatamente, in modo graduale, attraverso ile la preghiera. Oggi so che se non ... Digiuno intermittente: cos'è È davvero utile La risposta dell'esperta La dieta seguita dall'attrice spagnola Penelope Cruz. Tutti i segreti di bellezza per una forma smagliante, come la sua.La dieta seguita da Yolanda Hadid, madre delle top model Bella e Gigi. I segreti dell'ex modella per restare in forma anche dopo i 50 anni.