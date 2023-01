La Gazzetta dello Sport

Difficilmente avrebbe giocato più di uno spezzone a Cremona. Ma ildi Angel Diora è ufficialmente rinviato alla prossima partita, quella in programma sabato allo Stadium con l'Udinese. Allegri infatti lo ha escluso dalla lista dei convocati per la ...L'allenatore juventino non vede quale sia il problema di undi Paredes e Diavvenuto solo ieri: "Non c'è emergenza. Quelli che sono rimasti hanno lavorato molto bene e dobbiamo guardare ... Di Maria, rientro rinviato: Allegri non lo convoca, niente Cremonese L’argentino ha subito una contusione in allenamento: dovrebbe tornare disponibile già dalla prossima partita con l’Udinese ...Il Mondiale vinto con l’Argentina in Qatar, il rientro a Torino per contribuire, possibilmente da protagonista, alla risalita in classifica della Juve, dopo un avvio di stagione fatto di alti e bassi.