Di Maria ancora out | in campo con la juve solo per 394 minuti

(Di martedì 3 gennaio 2023) Angel Difino ad oggi ha giocato394 dei 1.890possibili: il fideo non giocherà nella partita con la cremonese per infortunio In casantus la notizia del giorno, alla vigilia della Cremonese, è l’infortunio rimediato da Angel Diche lo terrà fuori per la ripresa della Serie A. Come riferito da Massimiliano Nerozzi su Twitter, l’argentino, fresco campione del mondo, ha fin qui disputato394con la maglia dellantus, su potenziali 1.890. Un dato eloquente sull’impatto dell’ex PSG a Torino. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Angel Di Maria sta diventando un vero e proprio problema per la Juventus. L'argentino, fresco di vittoria al Mondiale con l'Argentina, è nuovamente out per una contusione ...